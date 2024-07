Motta sul futuro di Chiesa | Per ora è della Juve ma vedremo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Thiagocommenta le voci su. L’attaccante nel mirino di Roma e Napoli. Mancato rinnovo con laalimenta le voci di mercato.su: trantus e mercato TORINO – Ildi Federicoallantus rimane incerto. Dopo il mancato rinnovo con i bianconeri, l’attaccante è al centro di numerose voci di mercato. Thiagoha commentato la situazione in un’intervista a Tuttomercatoweb. Mentre Roma e Napoli sembravano interessate, nelle ultime ore il Tottenham è emerso come potenziale destinazione per. L’assenza del giocatore dalla trasferta bianconera in Germania ha alimentato ulteriori speculazioni. Interrogato sulla situazione diha risposto con cautela: “Fa partentus in questo momento e poi”. Una dichiarazione che lascia aperte diverse possibilità per ildell’attaccante.