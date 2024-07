Manna vuole Brescianini | Il DS ha pronto anche il piano B

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Napoli intensifica la ricerca a centrocampo:in pole, ma spunta ilB.al lavoro, Conte fattore chiave. Le ultime di mercato.su: C’è il gradimento di Conte NAPOLI – Il Napoli intensifica la ricerca di rinforzi per il centrocampo. Marcoresta l’obiettivo principale, ma il direttore sportivo Giovannivalutaalternative di qualità., classe 2000, è apprezzato per la sua versatilità tattica. Il centrocampista può ricoprire diversi ruoli: play, mezzala, trequartista e, all’occorrenza,esterno sinistro. Sul suo cartellino pesa una clausola di rivendita del 50% in favore del Milan. Il calciatore avrebbe già espresso il suo gradimento per un trasferimento in maglia azzurra.