L' ottimismo di Schillaci e Meloni sul decreto liste d' attesa ma per alcuni esami si aspetta più di un anno

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Non c'è mai stata finora una così capillare determinazione e regolamentazione di tutto quello che si può fare per abbattere ledi. Questo finirà sicuramente perché con la piattaforma nazionale realizzata da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), presto attiva, sapremo luogo per luogo, zona per zona, prestazione per prestazione, qual è la situazione". Con queste parole il ministro della Salute Orazioha commentato parlando con Il Messaggero l’approvazione definitiva, ieri alla Camera, deld’, che nell'auspicio del governo dovrebbe accorciare i ritardi cospicui che caratterizzano l'accesso alla sanità pubblica. Un fenomeno sanitario e sociale analizzato oggi dal Sole 24 Ore che dipende dalle difficoltà di Asl e regioni nel rispettare i tempi massimi previsti dalle diverse classi di priorità per le prestazione da erogate.