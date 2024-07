Laghetto di Villa Mylius Cantiere in corso e animalisti all’attacco | | Tartarughe a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pesci eda proteggere, cittadini esi mobilitano a Sesto. Succede aldiinin via Lamarmora, dove lo specchio d’acqua "nei giorni scorsi era così basso da mettere agli esemplari", spiega l’attivista Tatiana Valtorta. Al suo fianco si sono schierate subito le associazioni “Vita da cani” di Arese e la rete dei Santuari di Sara D’Angelo, insieme si sono rivolte all’ufficio Animali del Comune ottenendo che "l’acqua tornasse a un livello compatibile con il benessere delle bestiole". Per tutti, il timore che escavatori e rumore potessero comprometterne la salute. "Chiediamo all’Amministrazione di tutelare lo stagno e i suoi abitanti - aggiunge la volontaria -. L’acqua verde non certo salubre ci aveva spaventate e avevamo temuto il peggio".