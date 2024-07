Jesi Canestreet da spettacolo evento riuscitissimo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024) 42 squadre partecipanti più di 150 ragazzi in gara dai 13 ai 50 anni nel palcoscenico di piazza della Repubblica, 25 luglio 2024 – 6° edizione delriuscitissima con 42 squadre partecipanti, più di 150 ragazzi dai 13 ai 50 anni, nel palcoscenico di piazza della Repubblica. La città ha risposto in modo egregio e la partecipazione ottimale con ospiti e giocatori di alto livello (Serie D – C e qualcuno del campionato nazionale di serie B, nonché Michele Maggioli, ex Capitano e colonna portante dell’Aurora Basketai tempi d’oro), coinvolgendo grandi e piccoli. Coinvolto il mondo della danza con i bravissimi e le bravissime ballerine del “Balletto delle Marche di Alice Bellagamba e Alice Belvederesi”.