Caldo estremo in Marocco oltre 20 morti Temperature fino a 54 gradi…

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’ondata diha colpito il, causando la morte di almeno 21 persone nella città centrale di Beni Mellal in un periodo di 24 ore. Il ministero della Sanità ha annunciato che l’evento è stato particolarmente devastante per persone affette da malattie croniche e anziani, i cui stati di salute si sono aggravati a causa delleelevate. Tra lunedì e mercoledì, lein gran parte del Paese hanno raggiunto i 48 gradi Celsius (118 Fahrenheit) in alcune aree, con Beni Mellal che ha registrato punte di 43 gradi giovedì.Leggi anche: Meteo: tornanotorrido, siccità e afa coni 40 gradi Il dipartimento di meteorologia ha riferito che ledovrebbero calare nei prossimi giorni, prevedendo una diminuzione di 10 gradi nella città turistica di Marrakech per domenica.