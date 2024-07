Bimba morta | Pmipotesi omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 25 luglio 2024) 20.38 La Procura di Bologna indaga per, per il momento a carico di ignoti, per far luce sulla tragica morte di unadi 5 anni annegata ieri nel tardo pomeriggio in una delle piscine dell'hotel Molino Rosso di Imola. Le indagini dei carabinieri coordinate dal Pm Marco Forte, si concentrano sul ruolo della madre che pare fosse di stante dalla zona in cui si è verificata la tragedia, e sui bagnini dell'hotel, incaricati della sicurezza.Al vaglio degli inquirenti le telecamere e le testimonianze dei presenti.