AEW | Kamille fa il suo debutto nell’ultima puntata di Dynamite

(Di giovedì 25 luglio 2024)è arrivata, ha fatto ufficialmente il suoa AEWdurante la scorsa(24/07). Durante lo show, Britt Baker ha sconfitto Hikaru Shida in un match molto combattuto. Dopo la campana, la TBS Champion Mercedes Moné è scesa dalla rampa e ha raccontato di come Baker l’abbia sfidata in un match titolato a AEW All In, la sua risposta? un altro no. Moné però si è rivelata essere un diversivo, poiché Baker è stata colta di sorpresa dalla debuttante, che non manca di colpirla immediatamente atterrandola. Un gradito ritorno?, ex NWA World Women’s Champion, a gennaio è stata free agent per un periodo. Secondo alcuni report ha firmato in AEW verso aprile. E’ apparsa in precedenza nell’episodio di AEWdel 28 luglio 2021 per promuovere il suo match a NWA EmPowerrr. Quali saranno le sue prossime mosse?