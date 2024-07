Wta Praga 2024 programma e orari giovedì 25 luglio con le semifinali

Leggi tutta la notizia su sportface

Il programma e l'ordine di gioco del Wta di Praga di giovedì 25 luglio. Tempo di semifinali sui campi in terra battuta della Repubblica Ceca. Si parte alle 11.00 con la testa di serie numero 6 Magdalena Frech attesa dall'incredibile Laura Samson, classe 2008. A seguire un'altra sfida tra Polonia e Repubblica Ceca, con il confronto tra Magda Linette e Linda Noskova. In doppio c'è l'azzurra Camilla Rosatello che, in coppia con Zimmermann, affronta in semifinale Safarova e Mattek-Sands. Di seguito il programma completo di giornata. CENTER COURT Ore 11 – Frech vs Samson A seguire – Linette vs Noskova A seguire – Rosatello/Zimmermann vs Safarova/Mattek-Sands