Wanda Nara il padre Andrès arrestato per violenza di genere | Mani al collo e colpi in viso alla moglie Cos’è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ildi, 67 anni – è statoperdinei confronti dellaAlicia Susana Barbasola (35 anni). Come riportato dal sito argentino Caras, i due stavano attraversando un periodo piuttosto burrascoso. Tutto, poi, sarebbe precipitato improvvisamente la sera del 19 luglio. Quindi, ha rivelato il programma argentino LAM, l’uomo è statoa Tigre (quartiere di Buenos Aires) per aver aggredito la. Le forze dell’ordine sono state chiamate dai vicini, preoccupati per le urla. Pare che lui l’abbiata in, stringendole forte leal. Le ultime notizie che giungono da altri giornali esteri (La Nacion, La Voz) raccontano di segni sul volto e suldi Alicia. I media riportano anche le parole di alcune fonti, secondo cui spesso i due litigavano, ma mai si era arrivati a tanto.