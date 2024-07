Wanda Nara drammatico arresto in famiglia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Personaggi TV.in- Dopo la separazione da Icardi,deve fare i conti con un nuovo problema familiare: l’di una delle figure più importanti della sua vita. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, scatta la maxi denuncia: chiesti 740mila euro di risarcimento Leggi anche: Tv in lutto, l’attrice muore dopo una brutta cadutainL’ex vincitrice di Ballando con le Stelle è ora alle prese con un nuovo problema. Dopo aver confermato la separazione con mauro Icardi, che starebbe soffrendo profondamente per la decisione della moglie, dall’Argentina arriva un’altra tegola per. Il padre, Andrés, 67 anni, sarebbe stato arrestato per violenza nei confronti della moglie Alicia Barbasola, di 35 anni.