Tv in lutto l’attrice muore dopo una brutta caduta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Personaggi. Tv inunanel mondo dello spettacolo: la nota attrice si è spenta a 76 anni. Sembra che la donna sia morta qualche giorno fa a causa di un’infezione determinata da unaavvenuta due mesi prima, che ha aggravato i suoi problemi di salute di base. (le foto) Leggi anche: Perla e Mirko nel pieno di una crisi: come avrebbero beccato lui Leggi anche: Temptation Island, la sfuriata poi la sorpresa più: caos durante la puntata Tv inunaGrave perdita per il pubblico. La sua ultima grande serie tv è stata la commedia degli investigatori privati Shakespeare & Hathaway (2018-22), con Jo Joyner e Mark Benton. Un’opera in stile Colombo, che aveva raccolto critiche positive. La popolarità con il ruolo della matriarcale Irene Raymond in EastEnders.