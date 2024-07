Traffico Roma del 24-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata interna con ilin coda tra l'uscita Laurentina è quella per la via del mare sulla tangenziale tratto di strada chiuso per lavori tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione Stadio Olimpico con la riapertura prevista alle 6 del 19 di agosto chiudiamo con il trasporto pubblico fino al 31 agosto per lavori sospesa la circolazione ferroviaria della fl4 tra-ciampino l Albano e Frascati la sospensione per oggi 24 giovedì 25 luglio verrà estesa anche tra le stazioni di Zagarolo eTermini in servizio bus sostitutivi sulla app per restyling e manutenzione fino al 9 di settembre chiusa la stazione Ottaviano la stazione Spagna invece resterà chiusa fino al 3 di ottobre