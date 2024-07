Tentato omicidio a Roma | 28enne accoltellato in strada

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 luglio 2024), ragazzoindopo la lite. Preso l’autore dalla Polizia di Stato: sconosciute al momento le cause dell’aggressione. Fermato un connazionale ventenne. Cosa è successo.– (ilcorrieredellacitta.com)E’ statoe lasciato a terra in una pozza di sangue. Così i sanitari del 118 hanno trovato ieri sera undi nazionalità tunisina in Via Manfredonia a, quando erano da poco passate le 22.30. Il giovane, ferito ad un braccio e al petto con in più un polmone perforato ha riferito agli agenti di Polizia, anch’essi intervenuti sul posto, di essere stato colpito da un suo connazionale al termine di una lite. Quest’ultimo si è poi dileguato lasciandolo agonizzante in. Medicato, il giovane è stato portato in Ospedale dove fortunatamente non corre pericolo di vita.