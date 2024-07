Tentata estorsione e detenzione di droga a Faenza | arrestato pusher

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Ravenna), 24 luglio 2024 –nonchéai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I reati che sono costati l’arresto, da parte dei carabinieri della Stazione di, a un 48enne italiano, già noto ai militari per i suoi trascorsi giudiziari. La vittima è un giovane che, non disponendo del denaro richiesto per l’acquisto dello stupefacente, aveva lasciato in pegno alil proprio smartphone di ultima generazione, con la promessa di riaverlo il giorno seguente quando avrebbe dovuto consegnare il denaro. Per la restituzione dell’apparecchio ilaveva però preteso quasi il triplo rispetto a quanto pattuito. Il giovane acquirente si è così confidato con i familiari, i quali lo hanno convinto a rivolgersi ai carabinieri.