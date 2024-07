Scoperto un allevamento di animali esotici nella Vela Celeste di Scampia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Napoli è ancora scossa dalla tragedia avvenutatarda serata di lunedì 22 luglio alladi, dove il crollo di un ballatoio ha provocato la morte di tre persone. L’ultima vittima, Patrizia Della Ragione, madre di Roberto Abbruzzo, è deceduta proprio oggi. Circa 800 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Durante queste operazioni, le forze dell’ordine hanno fatto una scoperta sorprendente:parte alta dellaè stato trovato undi, anche.Leggi anche:, terza vittima del crollo del ballatoio: è la mamma del primo morto Tra glirecuperati ci sono gatti, cani, testuggini terrestri, tartarughe palustri, ma anche scoiattoli volanti, piranha, ghiandaie e un drago barbuto. Una tutti gli effetti, che ha subito messo in allerta le autorità veterinarie.