Luxuria insultata per le sue foto in bikini | spunta commento di Benigno

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La conduttrice della sfortunata edizione di quest'anno dell'Isola dei Famosi, Vladimir, ha deciso di mostrarsi ai suoi fan di Instagram in tutta la sua naturalezza e semplicità. La protagonista ha sempre cercato di apparire nel modo più genuino possibile, cercando di mandare messaggi positivi alle persone che la seguono, specie a coloro che si trovano a vivere nella sua stessa situazione. In queste ore, così, la presentatrice ha deciso di pubblicare delle suein costume, mentre è intenta a godersi il sole e il mare della Sardegna. Purtroppo, però, la cattiveria di certe persone non si ferma davanti a nulla. In tanti sono accorsi al di sotto del post in questione per vomitare addosso a Vladimir tutto il loro odio con insulti omofobi e assolutamente ingiustificabili. Tra i commenti, a generare parecchio sgomento è stato anche quello di Francesco