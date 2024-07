Lendinara omaggio d’autore a Fred Buscaglione il 25 luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Rovigo), 242024 – Giro di boa per il cartellone della venticinquesima edizione di ‘Tra ville e giardini’ che giovedì 25alle 21.30, arriva in un contesto fra i più romantici del Polesine: il giardino storico di Ca’ Dolfin Marchiori a. A rallegrare la serata sarà un frizzante show musicale dedicato alla vita e alle canzoni di, per la regia di Arturo Brachetti. Lo spettacolo s’intitola ‘! Summer edition’, scritto e interpretato da Matthias Martelli, con il trombettista internazionale Fabrizio Bosso. Completano il gruppo Alessandro Gwis al pianoforte, Mattia Basilico al sassofono, Matteo Rossi al contrabbasso e Luca Guarino alla batteria. Al termine dello spettacolo, è prevista una visita guidata gratuita alla Cittadella della cultura ed alle sue mostre.