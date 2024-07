La spada di Damocle del 25esimo emendamento | così Biden può saltare subito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha mollato il colpo, dando con riluttanza retta ai pezzi grossi del partito da Obama a Clinton in giù, personaggi che adesso il presidente odia con tutto se stesso, insomma mettendosi da parte per il bene dei suoi ha di fatto rinnovato le speranze di vittoria dei Dem. C'è chi già parla di entusiasmo ritrovato attorno a una candidata certamente più giovane e sveglia, una che teoricamente, per varie ragioni che poco hanno a che fare con la politica, potrebbe addirittura rappresentare la candidata ideale per la sinistra. Il problema però è che Sleepy Joe ha solo abbandonato la corsa alla rielezione, non si è dimesso dalla Casa Bianca. Per tre mesi abbondanti, più il periodo di interregno post elettorale, il presidente sarà ancora lui.