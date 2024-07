Godzilla Guerra Per L’umanità – l’umanità raccontata in tutte le sue sfumature

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 24 luglio 2024)e più in generale il mondo dei kaiju sono ormai un tema ricorrente su Nerdpool. Lato fumetti, dopo aver già recensito il meritevole: Hic Sunt Dracones, che portava i kaiju nell’epoca elisabettiana, torniamo a parlare di una nuova miniserie in cinque numeri. Stiamo parlando diperscritto da Andrew MacLean con i disegni di Jake Smith. La storia, pubblicata ovviamente da Saldapress, ci è molto piaciuta per la sua capacità di unire una narrazione profonda a temi più leggeri. Siamo dunque entusiasti di potervene parlare!per– Andrew MacLean e Jake Smith; SaldapressCosa resterà del? La giovane dottoressa Yuko Honda non può dimenticare il terrificante momento in cui, da bambina, rischiò di morire durante un distruttivo attacco del mostruoso Hedorah.