Fabbri e Beccari a Parigi per le Olimpiadi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Due riunioni nel giro di 24 ore, dopo il giuramento. Si è già messo al lavoro il nuovo Congresso di Stato. Subito dopo la seduta di insediamento in Consiglio grande e generale i nuovi segretari di Stato di San Marino si sono immediatamente seduti attorno allo stesso tavolo per mettere a fuoco alcune questioni tecniche legate all’assestamento di bilancio. Poi ieri la seconda riunione per definire gli staff dei dieci Segretari. Ma non solo. Infatti, alcuni di loro sono già alle prese con i primi impegni. Il segretario di Stato con delega allo Sport, Rossano, è in partenza per ledidove, insieme ai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni e a Luca, Segretario agli Esteri, parteciperà alla cerimonia di inagurazione. Ma prima di quel giorno ha in programma un incontro con il ministro dello Sport italiano Andrea Abodi.