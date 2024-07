Eversivi gli atti contro l' informazione Mattarella dice basta con le aggressioni ai cronisti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 24 luglio 2024)e intimidazionila liberasono "". Il Presidente della Repubblica, Sergio, sceglie la tradizionale cerimonia del Ventaglio, ricevendo al Quirinale la stampa parlamentare prima della pausa estiva, per mettere un punto fermo sulle polemiche degli ultimi giorni, seguite all'aggressione subita da un giornalista della Stampa ad opera di alcuni militanti di CasaPound a Torino. In un lungo intervento a tutto campo - in cui ricorda tra l'altro il sostegno all'Ucraina, 'bacchetta' il Parlamento che non riesce a eleggere un giudella Consulta e ironizza sulla pdl che vorrebbe vietare l'utilizzo dei sostantivi femminili per le cariche istituzionali - il capo dello Stato si concentra però in particolare sul ruolo dei giornalisti e l'importanza della libertà di stampa.