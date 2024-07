Dove mangiare alle Cinque Terre ora che ha riaperto la via dell' Amore | ecco i migliori ristoranti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'alluvione del 2011 ha causato non pochi danni a questo incredibile tratto di costa ligure fatto di baie e scogliere a picco su un mare pazzesco. Ma finalmente, dopo la lunga ricostruzionee strade e dei sentieri, è oggi di nuovo possibile percorrere lo spettacolare Sentiero Azzurro, dei cui 12 chilometri fa parte la celebre Via, una passeggiata di un chilometro a picco sull'acqua che collega Riomaggiore a Manarola. Con Vernazza e Monterosso e la frazione di Corniglia sono i borghi conosciuti come le, in una partea provincia di La Spezia e dal 1997 è Patrimonio Mondiale'Umanità UNESCO come "paesaggio culturale" per i suoi scenari incantevoli.