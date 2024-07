Boboli | dove l’arte fiorisce

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel cuore di Firenze, alle spalle dell’imponente Palazzo Pitti, si cela un tesoro verde che incanta visitatori da secoli: il Giardino di. Questo straordinario parco storico non è solo un esempio eccellente di giardino all’italiana, ma un vero e proprio museo a cielo aperto,arte, natura e storia si fondono in un’armonia senza tempo. Accompagnateci in un viaggio attraverso questo gioiello rinascimentale, alla scoperta dei suoi segreti, delle sue bellezze e delle storie che custodisce. Dalle origini al splendore mediceo Il Giardino dinasce nel XVI secolo, quando la famiglia Medici acquisisce Palazzo Pitti come nuova residenza granducale. Il progetto iniziale, commissionato da Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici, trasforma un semplice terreno collinare in un magnifico giardino rinascimentale.