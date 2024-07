Assegnate le spighe verdi 4 comuni del salernitano tra i virtuosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono anche quattrodel(Agropoli, Ascea, Capaccio-Paestum e Positano) tra i 75 selezionati a livello nazionale che questa mattina a Roma, nella sala Spadolini della sede centrale del Mic, hanno ricevuto la Spiga Verde., giunto quest’anno alla sua nona edizione, è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che già rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere.è stato pensato per guidare irurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’interatà.