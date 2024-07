Musica ballo e canto Ecco il talent per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Negli ultimi due decenni, ishow televisivi hanno rivoluzionato il panorama dell’intrattenimento, diventando un fenomeno culturale globale. Questi programmi offrono una piattaforma per persone comuni che aspirano a diventare star nei settori della, della danza, della cucina, della moda e di molte altre discipline. La formula semplice ma coinvolgente di questi spettacoli, basata sulla competizione e sul giudizio del pubblico, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. A Busto Garolfo arriva il primoriservato aidi età compresa fra i 15 e i 29 anni residenti nell’alto milanese che siano artisti non professionisti, solisti o in gruppo. L’evento si svolgerà presso l’Arena del Parco Falcone e Borsellino di Busto Garolfo, giovedì 8 agosto, alle 21.