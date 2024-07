Mkhitaryan fa parlare il campo anche in Inter-Pergolettese

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024)ha subito ricordato a tutti come funzionano le gerarchie a centroinfatti ha preso le redini offensive della squadra, mettendo in mostra la sua qualità. SOLITO PROTAGONISTA – Quando tutti aspettavano Zielinski, il nuovo che avanza, ecco ancora una volta apparire. Inl’armeno è partito titolare, come d’abitudine, nel suo ruolo dino sinistro di centro. E ancora una volta ha fattoil. IMPATTO QUALITATIVO – Questa è la sua heatmap presa da Sofascore: La sua posizione inè stata molto offensiva, più del solito. Quasi da trequartista, con licenzadi inserirsi in area. Un ritorno alle vecchie abitudini, in un certo senso. E da questa posizione più avanzata ha messo in mostra la sua assoluta qualità in rifinitura. Nei suoi numeri spicca un dato. Quello sui passaggi chiave.