Milano rapina a mano armata in ambulatorio medico | Ripetevano ‘ti ammazzo'

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Due uomini di origine nordafricana sono entrati in undell’Asst Melegnano e Martesana, minacciando con una pistola una dottoressa e una paziente in sala d’attesa. Itori hanno rubato tre telefoni cellulari, gioielli in oro, agende, portafogli e documenti personali, e sono poi fuggiti a piedi. La denuncia è stata fatta dall’Associazione Italiana Lotta Abusi (Aila) tramite una nota stampa, che sollecita l’installazione di telecamere all’interno degli studi medici.Leggi anche: Lago di Garda, turista di 29 anni muore dopo essersi schiantato col parapendio sulla ciclabile L’episodio si è verificato il 12 luglio scorso in uno studio di San Giuliano Milanese,. “È necessario tutelare la sicurezza di medici e pazienti,” si legge nella nota di Aila. “Episodi di violenza come questo non possono essere tollerati.