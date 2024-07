Mattia Binotto torna in Formula 1 | ex Ferrari a capo del progetto Audi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024)ha ufficialmente annunciatocome nuovo Chief Operating e Chief Technical Officer di Sauber Motorsport AG, segnando quindi il ritorno in1 dell’ex team principal della. Il colosso tedesco, che si appresta a entrare nel Mondiale F1 a partire dal 2026, ha rilevato la scuderia svizzera (ex Alfa Romeo e ora Stake F1 Team Kick Sauber) rinnovando l’organigramma in vista della grande e attesa entrata in scena. Già dal prossimo 1 agostoprenderà il controllo della Scuderia di Hinwil, dovendo riferire direttamente al CdA di Sauber Motorsport AG per quel che riguarda “responsabilità e rendicontazione per la gestione operativa e il successo sportivo del team“. Il rinnovamento delle cariche rientra nell’ambito dell’operazione che porteràa essere completamente autonoma e indipendente anche nel mondo F1.