La gru precipita in strada e colpisce un’auto Poco dopo l’inaspettata scoperta Morto un operaio

(Di martedì 23 luglio 2024) Una donna è viva per miracoloche una gru èta da decine di metri di altezza colpendosu cui viaggiava. Il terribile incidente risale ad aprile, ma il video che mostra quanto accaduto è stato pubblicato solo in queste ore. Alcune parti della gru che si trovava su un palazzo in cui stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione sonote sul ponte uccidendo l’edile Jorge De La Torre. Gemmalyn Castillo è una delle altre tre persone rimaste ferite. L’enorme pezzo della gru ha schiacciato il lato passeggero del taxi in cui si trovava. La donna era sul sedile posteriore e ha riportato “gravi e seri traumi alla testa e al viso” quando è stata sbalzata da una parte all’altra dell’abitacolo, hanno spiegato i suoi avvocati, che ora si occuperanno del caso e della richiesta di risarcimento.