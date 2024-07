Incidente ferroviario di Pioltello chiesti 8 anni e 4 mesi di carcere per l’ex ad di Rfi Gentile I pm | Accettato il rischio per risparmiare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La colpa più grave per l’diè da addebitare all’allora amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Maurizio. È questa l’idea dei pubblici ministeri della procura di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti che hanno chiesto una condanna a 8e 4di reclusione per il manager, imputato nel processo per il disastroche il 25 gennaio 2018 costò la vita a 3 donne (Ida Maddalena Milanesi, Pierangela Tadini e Alessandra Giuseppina Pirri) e nel quale rimasero feriti oltre 200 passeggeri. Per il deragliamento del treno regionale 10452, partito da Cremona e diretto a Milano Porta Garibaldi con a bordo 350 persone, avvenuto alle 6.