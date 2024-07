Futuro Natan colpo di scena in casa Napoli | arriva la decisione di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Il difensore brasilianoha ricevuto diversi apprezzamenti negli ultimi giorni di calciomercato.è pronto a fare una scelta. L’ultima stagione è stata un vero incubo per ile i suoi tifosi. Gli azzurri sono passati dall’entusiasmo per il terzo storico scudetto alla delusione per un anno con tanti errori, sia in chiave tecnica che sul mercato. Complice anche il cambio di guida tecnica e una squadra in difficoltà i nuovi acquisti non hanno inciso e anzi hanno avuto un apporto quasi fallimentare. Il danese Lindstrom è stato ceduto in queste ore all’Everton, Cajuste è in uscita e un altro giocatore il cuiresta in bilico è il brasiliano. Ilha scovato questo nome a sorpresa dal campionato brasiliano e questi ha avuto l’ingrato ruolo di dover sostituire Kim, non reggendo alla pressione e sbagliando come il resto della squadra.