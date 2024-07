Fa prostituire la donna e pretende tutti i soldi arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Denunciato dalla vittima che costringeva a prostituirsi, facendosi consegnare l'intero ricavato, minaccia la vittima di morte per cercare di costringerla a ritirare la querela che coraggiosamente aveva presentato alle forze dell'ordine. Una vita d'inferno alla quale hanno messo fine i carabinieri della caserma di Poggiomarino, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. Coinvolta una persona (della quale non sono state fornite le generalità) accusata di estorsione, furto con strappo e minaccia aggravata,commessi in un più vasto contesto di sfruttamento della prostituzione.