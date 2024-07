Divieto di lavoro nelle ore calde in 9 regioni fino al 31 agosto | emanate le ordinanze

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Ildiore, a salvaguardia della salute soprattutto di chi è impiegato in attività all’aria aperta, è una conquista di civiltà e di salute pubblica. Sono diverse leche hanno emanatoal fine di tutelare la salute dei lavoratori in caso la temperatura diventi troppo alta. Si tratta di Lombardia, Puglia, Lazio, Toscana, Molise, Abruzzo, Campania, Sicilia, e Sardegna. Possibile che alla lista se ne aggiungano anche altre. I lavoratori a rischio devono astenersi dalle attività nella fascia 12:30-16:00al 31in caso di temperature oltre i 30 gradi. Troppo caldo sul posto di: cosa dice la legge La disciplina fondamentale è dettata dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di(d. lgs. n.