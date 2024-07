Deadpool e Wolverine | Mefisto poteva essere il villain principale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 23 luglio 2024)ilA quanto pare i fan della Marvel sono stati molto vicini a vederesul grande schermo in. Il diavolo della Marvel è infatti stato un grande punto di interesse in WandaVision, con diverse teorie dei fan che ipotizzavano chefosse il grande cattivo dello show sotto mentite spoglie. Tuttavia, si è scoperto che si trattava di Agatha Harkness, protagonista ora di uno show spinoff. Per quanto riguarda, sembra che il team creativo abbia scelto la sorella gemella di Charles Xavier, Cassandra Nova (Emma Corrin), come cattiva da contrapporre ai riuniti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, rispettivamente nei panni di Wade Wilson e Logan.