Crollo Scampia | occupati alcuni locali dell’Università

Gli abitanti della Vela Celeste a Scampia hanno abbandonato il tendone che è stato allestito dalla Protezione Civile. Stamattina erano circa 500 le persone in uno spazio dove ora ce ne sono circa 30; gli altri sono andati a casa di parenti e amici. La situazione sembra tornata alla calma. Si attendono notizie dalla riunione in Prefettura dove verrà deciso e comunicato se e quanti cittadini potranno tornare nelle loro case nella Vela Celeste e chi invece andrà a dormire in altre strutture a partire dalle palestre di alcune scuole di Napoli. Decine di persone che erano state sistemate sotto alle tende in prossimità della Vela Celeste a Scampia hanno occupato per protesta i locali della vicina Università Federico II. A farlo sapere sono gli animatori dello storico comitato 'Vele di Scampia'.