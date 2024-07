Ciao! Non ci vediamo da molto tempo un sms truffa tra WhatsApp e Telegram

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Per quanto siano utili e, per alcuni lavori, fondamentali ormai, gli smartphone rappresentano anche una porta aperta, costantemente, su un mondo di rischi. È l’altra faccia del web, che purtroppo accettiamo per poter svolgere le tante attività, professionali, ludiche ecc. che compongono la nostra quotidianità. Torniamo così a parlare di truffe e l’ultima è una versione 2.0 di una vecchia conoscenza. Di seguito spieghiamo nel dettaglio perché un sms che inizia con “! Non cida”, dovrebbe essere immediatamente cancellato.non è di certo l’app più diffusa in Italia ma è presente indubbiamente sugli smartphone di milioni di noi. È stata al centro di numerose polemiche, considerando i tanti gruppi oscuri che ospita. In linea generale, però, si tratta di uno strumentoutile in ambito professionale.