Zero sprechi di cibo e di imballaggi | a Pavia la pausa pranzo diventa green

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 - Eliminare glimonouso e il micro-packaging e obbligare luoghi di ristoro, fast food e supermercati a impiegare solo stoviglie riutilizzabili. L’Agenda 2030 prevede un cambio di paradigma molto importante per garantire la sostenibilità delle risorse sul pianeta: passare dal riciclo, al riuso. Francia e Germania, grazie a leggi nazionali che hanno anticipato quello che a breve diventerà un obbligo europeo, hanno già cominciato. Ora è arrivata aanche lawaste: pietanze realizzate con nessuno spreco di ingredienti consegnate in contenitori riutilizzabili che, dopo l’uso, vengono ritirati e sanificati e continuamente rimessi in circolazione. A proporla è Planeat.