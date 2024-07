Tredici gol per la Carrarese nell’amichevole in famiglia con la Primavera

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 22 luglio 2024) CARRARA – Prima amichevole di stagione, al Lunezia di Pontremoli, per ladi serie B. La formazione gialloblù di mister Calabro ha affrontato la3. Il primo gol stagionale è di Nicolas Schiavi. Poi, in successione, sono andati a segno Belloni su assist di Zanon e bomber Finotto, abile a sfruttare le assistenze di Capello prima e Palmieri poi per la doppietta personale. Nel tabellino entrano pure Capello e successivamente Zanon. Implacabile Mattia Finotto che ha realizzato altri due gol e ancora Capello che si è tolto un’altra soddisfazione a livello personale. Nella ripresa girandola di cambi e sugli scudi Giuseppe Panico, che realizza una tripletta con una rete su assist del nuovo arrivato Scheffer. Gioia anche per Palermo che trova la via della rete.