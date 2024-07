Tennis definite le teste di serie delle Olimpiadi di Parigi 2024 | Jasmine paolini n 4!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dal 27 luglio al 4 agosto, il torneo olimpico diterrà banco. Saranno i campi del Roland Garros a essere teatrosfide che metteranno in palio le medaglie. Un tabellone da 64 giocatrici, parlandodonne, con 16die in cui ci sarà anche. La toscana, reduce dai due mesi più belli della sua vita sportiva, vuole dare un seguito a quanto ha già fatto vedere. Finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon, la toscana sogna di conquistare una medaglia per l’Italia, essendo n.4 dele seeding. In sede di sorteggio, previsto il 25 luglio (ore 11.00),potrebbe essere inserita nella parte di tabellone della polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo), grande favorita per l’oro, oppure in quella di Coco Gauff (n.2 WTA). Di sicuro c’è chenon potrà incrociare prima della Finale per l’oro (eventuale) la kazaka Elena Rybakina.