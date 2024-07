Star Wars The Acolyte | sta per essere annunciata la Stagione 2? Non esattamente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) I fan si aspettano da un momento all'altro l'annuncio del rinnovo della serie, ma potrebbero esserci brutte notizie Nella prima, Theha bruciato decisamente le tappe con gli ultimi episodi che hanno avuto a dir poco un ritmo incalzante. Molti dei personaggi principali sono rimasti uccisi, compresi parecchi Jedi, e le sorti dei due personaggi principali, interpretati da Amandla Stenberg, sono state completamente ribaltate rimescolando le carte in tavola per la possibile seconda. Ma cos'ha in serbo la creatrice Leslye Headland per i nuovi episodi? Beh, per prima cosa deve arrivare il rinnovo da parte di Lucasfilm. Quando Entertainment Weekly le ha chiesto cosa avesse sentito dire in termini di una secondadi The