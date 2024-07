Sant’Anna ad Ischia si rinnova l’antico rito della processione su gozzi delle partorienti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sianche quest’annodal borgo diPonte che, come tradizione vuole, solevano recarsi via mare suaddobbati nel giorno dialla chiesetta a lei dedicata incastonata tra gli scogliBaia Di Cartaromana per chiedere la sua protezione al parto. Il programmaFesta a Mare agli Scogli di2024 prevede per giovedì 25 luglio dalle ore 18:00 dal piazzaleAlghe la partenza a ciclo continuobarche che daranno vita allavia mare verso il tempietto di. Qui, in uno scenario d’incanto reso ancor più suggestivo dalle luci del tramonto, sul sagratoChiesa si svolgerà alle ore 19:00 la Santa Messa Solenne dedicata allepresieduta da Sua Eccellenza Mons. Carlo Villano Vescovo diin presenzamassime autorità civili e religiose.