La disco-music nel tempio della classica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sedici violini, sei viole, cinque violoncelli, due clarinetti, due flauti, un’arpa, archi, fiati, percussioni, un’intera orchestra sinfonica. E sopra il palcoscenico sette mirrorball con gli specchietti tirati a lucido Quelle non potevano proprio mancare nella serata in cui alla Royal Albert Hall di Londra si è compiuta una svolta quasi storica: a quasi cinquant’anni dalla sua nascita, laè diventata ufficialmente ““. Con una scelta certamente coraggiosa, i Bbc Proms, tra i più famosi festival internazionali di(circa 90 appuntamenti in otto settimane, sempre tutto esaurito), hanno dedicato uno dei due eventi di apertura proprio a quei brani anni ‘70 che riempivano – e ancora riempiono – i dancefloor. "Abbiamo voluto trasformare l’auditorium nello Studio 54 di New York", ha detto David Pickard, direttore dei Proms.