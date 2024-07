La curiosità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi inizia a Pievepelago il ritiro del Bologna Primavera, per il paese un avvenimento importante nel solco del passato ed in prospettiva futura. Infatti, nel 1964 il Bologna calcio Campione d’Italia era in ritiro a Pievepelago dove si preparò per la coppa Campioni; ora dopo 60 anni da lunedì sarà ospite il Bologna Primavera di Claudio Rivalta (foto) che parteciperà alla prossima Youth League. I rossoblu arriveranno oggi all’Hotel Valle Verde di Pievepelago, soggiorneranno per una settimana. Ogni giorno, ad esclusione di giovedì (mattinata libera), svolgeranno due allenamenti, mentre sabato 27 alle 17 andrà in scena un test contro il Legnago Salus (Serie C). Domenica 28 ultima seduta e rientro a Casteldebole. "Pievepelago ha un legame molto antico con la società Bologna FC – racconta il sindaco del Comune modenese Corrado Ferroni –.