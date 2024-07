Il nuotatore olimpico Federico Vanelli si tuffa nel fiume Adda e salva un bambino | Stava annegando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dodicenneto nel, l'eroe è l'exprofessionista. “Non nuoto più da 5 anni e proprio per caso, perché invitato all'ultimo momento, da un amico, mi trovavo sulla sponda opposta, arrivando dal Belgiardino, in una spiaggia che nemmeno conoscevo”, spiega il ragazzo, ex azzurro di nuoto, pluridecorato campione europeo e mondiale. La corrente delha tradito un ragazzino dodicenne di origini nordafricane di Sant'Angelo Lodigiano. Il giovane si erato in cerca di refrigerio. “Ho sentito trambusto sulla riva opposta e visto gente che gesticolava. Inizialmente ho pensato ad una rissa. Ad un certo punto però ho visto il ragazzino che riaffiorava dall'acqua e scendeva, poi riaffiorava ancora e andava nuovamente sotto e ho capito fosse in difficoltà.