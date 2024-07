Grazia et Licenzia | uno spettacolo di danza e musica ispirato a Vasari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Arezzo, 22 luglio 2024 – Unodiin uno dei contesti museali più suggestivi della città di Arezzo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 luglio quando il Museo d’Arte Medievale e Moderna ospiterà la performance “et” che, con doppia replica alle 17.30 e alle 18.00, permetterà di vivere un’inedita esperienza dove l’unione tra diverse forme espressive diventerà veicolo di scoperta del patrimonio artistico e culturale del luogo. Questa iniziativa è inserita all’interno del festival In&InArte promosso dall’associazione Progetti Per Lacon il patrocinio di Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d’Arezzo con l’obiettivo di proporre momenti aperti alla cittadinanza per condividere la ricchezza, la varietà e le emozioni dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme.