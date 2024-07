Femminicidio Lorena Quaranta il padre | L’ex aveva un complesso di inferiorità

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024), ildella ragazza rifiuta la decisione della Cassazione: «undi» La sentenza della Cassazione suldista facendo discutere. La Cassazionedeciso di ripetere il processo di Appello perché per Antonio De Pace non sarebbero state considerate le attenuanti derivanti dallo “stress da Covid”. In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, ildella vittima dice: «Il Covid con questa storia non c’entra niente. La verità è che luiundi». Il signor Vincenzoha spiegato al Messaggero che «il Covid non c’entra nulla. Era appena cominciato. La verità è che De Paceundinei confronti di mia figlia.