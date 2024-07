F1 nervi tesi tra Lando Norris e Lewis Hamilton a Budapest | il pilota della McLaren risponde stizzito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un GP d’Ungheria piuttosto turbolento quello che si è tenuto ieri sul circuito dell’Hungaroring. Laè stata la primattricegara magiara, vista la doppietta firmata da Oscar Piastri e da. Alle loro spalle la Mercedes di, mentre in quarta e quinta posizione hanno terminato la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (leader del campionato). A fine gara, c’era del malcontento per ragioni diverse., in particolare, avrebbe voluto vincere, ma si è visto costretto a rispettare gli ordini di squadra, per il pit-stop anticipato che gli aveva permesso di scavalcare il suo compagno di team. Uno “swap” dettato da questo, ma non facile da accettare per, considerando la velocità messa in mostra nel corso del GP. Tuttavia, il britannico ha pagato una partenza lenta.