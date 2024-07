Enel class action contro le maxi-bollette del gas | la denuncia di 6 associazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sono 6 ledei consumatori che si stanno preparando a indire una: si tratta di Confconsumatori, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici e Ctcu. Il colosso energetico viene accusato di avere messo in atto modifiche ai contratti in maniera unilaterale e in violazione della normativa che regolamenta la materia. “Invitiamo tutti coloro che hanno riscontrato aumenti del gas in bolletta dalla primavera 2023 in poi a rivolgersi ai nostri sportelli per avviare le pratiche volte a tutelare i propri interessi”, hanno fatto sapere le. Aumento delle tariffe gas Il casus belli è noto: tutto è iniziato la scorsa primavera, quando per una serie di clienti entrarono in funzione modifiche contrattuali stabilite nei mesi precedenti.