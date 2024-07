Come aprire una pizzeria tradizionale al taglio e da asporto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo i tre anni turbolenti dovuti alla pandemia e alla ripartenza economica, è tornata la voglia della pizza made in Italy. I dati relativi al 31 dicembre 2023, comunicati durante il trentunesimo Campionato Mondiale della pizza, registrano infatti la nascita di 3730 nuove attività su un totale di 18.219 locali gastronomici. Ciò dimostra, quindi, il rinnovato entusiasmo da parte degli artigiani del forno nell’unapropria sia essa, dao al. Tale scelta potrebbe rivelarsi un’attività redditizia e soddisfacente ma prima di imbarcarsi in quest’avventura è importante capirefare, quali sono le procedure e le strategie per avere successo.